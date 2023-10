Stiri pe aceeasi tema

- Presa palestiniana relateaza ca aviația israeliana a bombardat locuința lui Yahya Sinwar, șeful gruparii teroriste Hamas din Fașia Gaza. Nu exista informații suplimentare cu privire la acest atac și nici o confirmare din partea Israelului, noteaza The Times of Israel și The Jerusalem Post.…

- Slovacia va trimite aproape 500 de soldati pentru a ajuta politia de frontiera sa controleze afluxul in crestere de migranti, in special sirieni, care vin dinspre Ungaria si incearca sa ajunga in statele mai bogate din vestul Europei, a declarat miercuri premierul slovac, Ludovit Odor, potrivit Reuters.

- Va reamintim ca astazi in jurul orelor 16:30 a avut loc un accident mortal pe drumul ce leaga Horia de Arad, soldat in prima instanța... The post Crește bilanțul morților in accidentul de azi. Printre victime se afla și angajați ai Companiei de Apa Arad appeared first on Special Arad · ultimele știri…

- Bilantul deceselor cauzate de incendiile devastatoare din Hawaii continua sa creasca si a ajuns la cel putin 53, relateaza The Guardian. Autoritațile se tem ca dezastrul risca sa devina unul din cele mai mortale din istoria acestui stat american. Președintele Joe Biden a declarat stare de dezastru in…

- Patru polițiști, printre care și șeful Poliției Caracal, au fost trimiși in judecata de procurorii Curții de Apel Craiova! Oamenii legii sunt acuzați de abuz in serviciu pentru modul in care au intervenit in dosarul dispariției Alexandrei Macesanu.

- Bilantul atentatului sinucigas comis in Pakistan la un miting politic, cu cateva luni inaintea unor alegeri - revendicat de catre gruparea Statul Islamic (SI) - creste la 54 de morti, inclusiv 23 de minori, relateaza AFP.Aproximativ 400 de simpatizanti ai Partidului Jamiat Ulema-e-Islam (JUI-F, religios,…

