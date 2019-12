17 persoane rănite la Sydney, după o îmbulzeală la cumpărături de Crăciun Este drept, imbulzeala a fost creata de anunțul ca va fi organizat un eveniment cu multe baloane, la care se vor acorda numeroase premii. Magazinul sarbatorea in acest fel 33 de ore de cumparaturi fara intrerupere, oamenii avand posibilitatea sa cumpere de acolo cadouri de Craciun in ultimul minut. Firește, atunci cind se anunța ceva gratis se creeaza intotdeauna imbulzeala. Numai ca la Sydney lucrurile au scapat serios de sub control. Mai mult de 100 de persoane s-au aflat in zona eliberarii baloanelor care aveau atașate de ele cadouri. Imaginile surprinse au aratat oameni luptandu-se… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

