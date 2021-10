17 misionari americani au fost răpiți de o bandă în Haiti Aproximativ 17 misionari americani au fost rapiti, sâmbata, de o banda din Haiti, la est de Port-au-Prince, între care 14 adulti si trei minori, a declarat o sursa a securitatii din Haiti pentru CNN.



Între 15 si 17 cetateni americani - misionari si familiile lor - se afla în mâinile unei bande înarmate, de mai multe luni, multiple rapiri si furturi au avut loc în zona situata între capitala haitiana si frontiera cu Republica Dominicana, a precizat aceasta sursa, sâmbata seara.



"Bunastarea si siguranta cetatenilor americani… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

