17 focare de pestă porcină africană, active la nivelul județului Teleorman; șase confirmate în ultima săptămână Economie 17 focare de pesta porcina africana, active la nivelul județului Teleorman; șase confirmate in ultima saptamana iulie 12, 2021 09:13 101 focare pesta porcina africana (PPA) erau active, la nivel național, vineri, 9 iulie, fiind afectate un numar de 45.227 de animale. Potrivit celei mai recente raportari a Autoritații Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, doua focare erau active, la data menționata, in exploatații comerciale și un focar intr-o exploatație comerciala de tip A. De asemenea, conform sursei citate, in intervalul 1 – 7 iulie au fost inregistrate… Citeste articolul mai departe pe ziarulteleormanul.ro…

Sursa articol: ziarulteleormanul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Economie 12 focare de pesta porcina africana, active la nivelul județului Teleorman; șase confirmate in ultima saptamana iulie 5, 2021 08:48 95 de focare pesta porcina africana (PPA) erau active, la nivel național, vineri, 2 iulie, fiind afectate un numar de 34.708 animale. Potrivit celei mai recente…

- Autoritatea Naționala Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a anunțat ca 95 de focare de pesta porcina africana sunt active in Romania, fiind afectate un numar de 34.708...

- Un numar de 96 de focare de pesta porcina africana (PPA) erau active joi in Romania, in total fiind afectate un numar de 34.708 de porcine, se mentioneaza intr-un comunicat remis vineri de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA). Din cele 96 de focare…

- Județul Gorj se afla pe locul al doilea la focare de pesta porcina africana, dupa Sibiu. In momentul de fața sunt inca active la nivelul județului 25 de focare de pesta porcina africana. Primele cazuri au aparut inca din anul 2017. Vestea buna este ca la ultima raportare nu a mai fost anunțat niciun…

- Un numar de 350 de focare de pesta porcina africana (PPA) erau active vineri pe teritoriul Romaniei, fiind afectate 153.397 de animale, informeaza Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA). Dintre cele 350 de focare active de PPA, 10 focare erau inregistrate…

- Economie Cinci focare de pesta porcina africana mai sunt active in județ mai 5, 2021 12:53 Doua focare de pesta porcina africana au fost stinse, la nivelul județului, in intervalul 23 – 28 aprilie, iar numarul de focare active a scazut la cinci, potrivit celei mai recente informari a ANSVSA. In perioada…

- Un numar de 345 de focare de pesta porcina africana (PPA) erau active miercuri, iar 153.309 de porcine au fost afectate in total, se mentioneaza intr-un comunicat remis de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA). Dintre cele 345 de focare active de PPA, 10…

- Economie Șapte focare de pesta porcina africana mai sunt active in județ; 71 de focare stinse de la inceputul anului aprilie 26, 2021 11:01 71 focare de pesta porcina africana, in care fusesera afectate 593 suine, din care 81 moarte și 512 ucise, in conformitate cu prevederile legale sanitare veterinare,…