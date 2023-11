Stiri pe aceeasi tema

- Sapte suspecti au fost arestati in provincia Palermo, iar aleti zece la New York, in cadrul acestei anchete cu privire la asociere mafiota, extorcare, licitatii trucate si incendiere criminala – vizand clanul Gambino -, precizeaza intr-un comunicat politia italiana. Italy’s State police and the FBI…

- Actualele modele de performanța BMW X5 M și X6 M sunt disponibile doar in versiuni Competition. Din cate se pare, acesta va fi noul standard, avand in vedere o serie de declarații facute chiar de șeful BMW M, Frank van Meel. Divizia de performanța a marcii din Munchen pregatește modificari in ceea ce…

- Approximately 900 troops and defence equipment participated in the "Dacian Lancer 2023" (DALA23) exercise, which took place September 11- 22, at the Getica National Joint Training Centre at Cincu, Brasov County.The troops serve with the Headquarters Multinational Division South-East (HQ MND-SE),…

- 1804 - Major fire breaks out in Bucharest: Curtea Domneasca (the historic Princely Court) and part of the city are destroyed 1861 - Birth of actress Agatha Barsescu (d. November 22, 1939) 1878 - King Carol I adopts title of 'Royal Highness', which is subsequently acknowledged internationally 1896…

- Fostul presedinte american Donald Trump a fost pus sub acuzare pentru a patra oara in dosarul alegerilor prezindențiale din Georgia. Un mare juriu din Georgia a emis, luni, un rechizitoriu in care il acuza de eforturi pentru a anula infrangerea sa in alegerile din 2020 in fata lui Joe Biden, potrivit…

- Justitia din statul Georgia a validat zece capete de acuzare in dosarul privind presupusele tentative ilicite ale fostului presedinte american Donald Trump de a obtine modificarea rezultatului alegerilor din 2020 in acest stat cheie, informeaza marti AFP. Dupa o zi de depozitii ale martorilor chemati…

- Presedintele ecuadorian Guillermo Lasso a anuntat joi ca a cerut Biroului Federal de Investigatii (FBI) al Statelor Unite sa acorde asistenta in ancheta asupra asasinarii unui candidat la viitoarele alegeri prezidentiale.

- FBI a declarat ca un suspect a fost ucis miercuri devreme, cand ofiterii au incercat sa il aresteze in Provo, la sud de Salt Lake City. O ancheta este in desfasurare, a adaugat FBI fara a oferi detalii despre barbatul identificat drept Craig Robertson intr-o plangere a procurorilor federali din Utah.Potrivit…