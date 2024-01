Stiri pe aceeasi tema

- Federatia Internationala de Gimnastica a publicat lista sportivilor „neutri” si a personalului auxiliar autorizati sa participe la urmatoarele etape de Cupa Mondiala, care sunt criteriu de calificare pentru Jocurile Olimpice de la Paris.

- Echipa nationala de rugby a Romaniei se reuneste duminica, 14 ianuarie 2024, in cantonament pentru a pregati participarea la "Rugby Europe Championship 2024ldquo;. Stagiul de pregatire este programat la Izvorani, "stejariildquo; urmand sa fie cazati la Complexul Olimpic "Sydney 2000". Printre cei 36…

- Nationala de rugby a Romaniei debuteaza in noul an competitional in data de 4 februarie, urmand sa intalneasca, in deplasare, Polonia. Stejarii se vor reuni la 14 ianuarie pentru a intra in cantonamentul care va pregati participarea la REC 2024, potrivit news.ro.Stagiul de pregatire va avea loc la…

- Pentru prima data in ultimele decenii, un sportiv din Moldova care practica hipismul va participa la Jocurile Olimpice. Despre acest lucru a fost anunțat cu mindrie Federația Sportiva Naționala Ecvestra din Moldova, menționind ca sportiva ecvestra moldoveana Alisa Glinca va participa la Jocurile Olimpice…

- Republica Moldova va participa la Jocurilor Olimpice de Iarna pentru Tineret, care vor avea loc la Gangwon, Coreea de Sud, in perioada 19 ianuarie-1 februarie 2024. Țara noastra va fi reprezentata de cinci sportivi, la cea de-a patra ediție a competiției, anunța Comitetul Național Olimpic și Sportv.

- Rusul Kliment Kolesnikov, unul din starurile in ascensiune ale inotului, care viza la 23 de ani titlul de campion olimpic, nu va participa la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024 din cauza conditiilor "inacceptabile" impuse de Comitetul International Olimpic (CIO), informeaza AFP."Nu, nu sunt trist",…

- Clubul H2O Team a fost reprezentat de doua echipe in cadrul primului turneu al Campionatului Național de Polo Liga a II-a, care a avut loc la Complexul Olimpic din Izvorani in zilele de 16 – 17 decembrie. In componența celor doua echipe au activat numai jucatori din Targu Mureș, aceștia fiind antrenți…