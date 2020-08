16 august 1977. Ziua cand ne-a parasit Regele Rock 'n' Roll-ului, Elvis Presley (video)

Stiri pe aceeasi tema

- Avea doar 42 de ani cand a fost gasit fara suflare in baia sa luxoasa din resedinta sa. Elvis Presley nu a avut parte de un sfarsit demn de un rege, pe patul de moarte, dimpotriva, a sfarsit intr-un mod neasteptat, intr-o postura mai putin obisnuita!

- Nepotul lui Elvis Presley, Benjamin Keough, a murit la 27 de ani, conform declarațiilor facute de apropiații mamei sale, Lisa Marie Presley, a informat CNN. Cauza morții ar fi sinucidere prin impușcare, susține TMZ.Benjamin Keough a murit la Calabasas, California, potrivit CNN, care nu deține informații…

- Statul american New York va plasa in carantina pentru 14 zile vizitatorii din inca opt state ale SUA unde pandemia de COVID-19 progreseaza, numarul statelor din aceasta categorie ajungand astfel la 16, a anuntat marti guvernatorul statului New York, Andrew Cuomo, citat de Reuters si AFP.Cele…

- Regele Rock'n'Roll nu-si putea controla nervii, lucru confirmat atat de fosta sotie Priscilla, cat si de fosta iubita Ginger Alden, care povestesc scene incredibile cu arme si o atmosfera cat se putea de tensionata, chiar violenta, intre ei.

- Elvis Presley a fost unul dintre cei mai mari artiști ai tuturor timpurilor. Regele Rock’n’Roll era plin de talent, dar s-a aflat ca avea și o fața mai puțin cunoscuta de fanii sai. S-a aflat ca era foarte iute la manie și deținea multe arme, pe care nu se ferea sa le foloseasca. Elvis Presley […] The…

- Anita Pointer a anuntat decesul surorii ei, Patricia, cunoscuta ca Bonnie: „Cu multa tristete trebuie sa anunt fanii Pointer Sisters ca sora mea Bonnie a murit in dimineata aceasta”. Bonnie Pointer a fost cofondatoare a grupului pe care l-a parasit la jumatatea anilor 1970 pentru a urma o…

- Artista americana Dolly Parton, 74 de ani, a lansat o piesa-testament. Versurile melodiei definesc perspectiva cantareței asupra modului in care ar trebui sa se comporte omenirea post-coronavirus, noteaza revista People. ”Putem deveni mai buni dupa aceasta perioada de provocare și de reflecție. Deși…

- Muzeul ‘Graceland’, fosta reședința a regretatului Elvis Presley, va fi redeschisa saptamana aceasta, dupa ce au fost luate mai multe masuri de siguranța sanitara, in contextul pandemiei de coronavirs, informeaza contactmusic.com. Celebra locuința din Memphis, Tennessee, se va redeschide joi, pentru…