16 aleși locali, declarați incompatibili. Primari și viceprimari, pe lista ANI Agentia Nationala de Integritate a constatat starea de incompatibilitate, conflictul de interese de natura administrativa sau a sesizat organele de urmarire penala in cazul a 16 alesi locali. Potrivit unui comunicat al ANI transmis marti, printre persoanele depistate in stare de incompatibilitate se afla Alexandru Stefan Deaconu, fost consilier local in cadrul Primariei Sectorului 1 Bucuresti. El s-a aflat in stare de incompatibilitate intrucat, in perioada detinerii functiei de membru in Consiliul de administratie al Spitalului Clinic de Urgente Oftalmologice Bucuresti, a exercitat simultan si… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

