16-22 decembrie 2023. Eroii noștri naționali. Curierii 1. 34 de ani de la revoluție și al 35-lea in care il omoram pe Ceaușescu la televizor. In perioada 16-22 decembrie 2023, eroii noștri naționali și de consum au fost curierii. Ar trebui sa li se dea decorații – „Eroi ai muncii capitaliste”. Inspirandu-ne din vechile ierarhii, „Ordinul muncii clasa intai” l-ar merita șoferii […] The post 16-22 decembrie 2023. Eroii noștri naționali. Curierii first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

