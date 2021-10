15.239 de noi infectări COVID-19, 352 de decese și 1.739 de pacienți la ATI Alte 15.239 de cazuri de COVID-19 au fost raportate in ultimele 24 de ore in Romania, dupa ce marți a fost depașit recordul absolut de cazuri noi și de decese de la inceputul pandemiei (16.743). In București au fost raportate 3.128 de imbolnaviri noi, pentru a treia zi la rand. In ultima zi au fost inregistrate 352 de decese ale unor persoane infectate, in timp ce la terapie intensiva sunt internați 1.739 de pacienți, informeaza Hotnews . Pana astazi, 16 octombrie, pe teritoriul Romaniei au fost inregistrate 1.445.714 cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 5.468 sunt… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele 24 de ore s-au inregistrat:- 15.239 de noi infectari cu coronavirus- 352 de decesePana astazi, 16 octombrie, pe teritoriul Romaniei au fost inregistrate 1.445.714 cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 5.468 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la…

- OFICIAL| 10.400 de cazuri noi de COVID-19 și 211 de decese, in ultimele 24 de ore. 1.603 de oameni internați la ATI OFICIAL| 10.400 de cazuri noi de COVID-19 și 211 de decese, in ultimele 24 de ore. 1.603 de oameni internați la ATI Sambata, 9 octombrie 2021, Grupul de Comunicare Strategica a dat publicitații…

- Capitala a ajuns, astazi, la o rata de infectare URIAȘA, de aproximativ 11/1000 de locuitori, conform Direcției de Sanatate Publica a Municipiului București (DSPMB). Județul Ilfov nu sta nici el deloc bine, tot mai multe localitați din jurul Bucureștiului inregistrand rate IMENSE, sarind de15 cazuri…

- Pana astazi, 28 septembrie, pe teritoriul Romaniei au fost inregistrate 1.210.810 cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 1.129 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 180 de zile dupa prima infectare. 1.104.496 de pacienți au fost declarați…

- OFICIAL| Peste 11 000 de cazuri noi de COVID-19 și 208 de decese, in Romania, in ultimele 24 de ore. 1.267 de oameni internați la ATI OFICIAL| Peste 11 000 de cazuri noi de COVID-19 și 208 de decese, in Romania, in ultimele 24 de ore. 1.267 de oameni internați la ATI Marți, 28 septembrie 2021, Grupul…

- Pana astazi, 27 septembrie, pe teritoriul Romaniei au fost inregistrate 1.199.761 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 947 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 180 de zile dupa prima infectare. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate…

- OFICIAL| 7.676 de cazuri noi de COVID-19 și 121 de decese, in Romania, in ultimele 24 de ore. 1.195 de oameni internați la ATI OFICIAL| 7.676 de cazuri noi de COVID-19 și 121 de decese, in Romania, in ultimele 24 de ore. 1.195 de oameni internați la ATI Sambata, 25 septembrie 2021, Grupul de Comunicare…

- OFICIAL| PESTE 7.000 de cazuri noi de COVID-19 și 130 de decese, in Romania, in ultimele 24 de ore. 1.037 de oameni internați la ATI OFICIAL| PESTE 7.000 de cazuri noi de COVID-19 și 130 de decese, in Romania, in ultimele 24 de ore. 1.037 de oameni internați la ATI Miercuri, 21 septembrie 2021, Grupul…