150.000 lei pentru Festivalul “Obiceiurilor și Tradițiilor” de la Târgu Neamț Festivalului “Obiceiurilor” și Tradițiilor, ediția a X-a, ce va avea loc la Targu Neamț in perioada 15 decembrie-2 ianuarie se va bucura de o finanțare din doua surse. Consiliul Județean Neamț va contribui cu suma de 95.000 iar restul sumei necesare va fi alocata de la bugetul orașului. Cei 55.000 lei de la bugetul local vor fi imparțiți in felul urmator: 18.500 lei vor merge pentru premiile participanților la festival; 16.700 cheltuieli de organizare; 10.000 lei cheltuieli de promovare a evenimentului; 8.000 lei cheltuieli cu masa participanților; 1.800 lei onorarii juriu. Contribuția Consiliului… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

Sursa articol si foto: mesagerulneamt.ro

