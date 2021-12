Stiri pe aceeasi tema

- 170 de spectacole in aer liber programate in noaptea de Revelion Arhiva Foto: Carmen Vulcan 150.000 de persoane sunt asteptate sa participe la cele 170 de spectacole programate în noaptea de Revelion, anunta Ministerul de Interne. Cele mai multe dintre evenimentele publice sunt în…

- „De multe ori sunt trist cand se vorbește despre Ministerul de Interne… știți cum li se spunea inainte de Revoluție polițiștilor, sunt „milițieni”. Este fals! (…) Ajungand la polițiști, pe zona de siguranța publica, sa știți ca infracționalitatea in pandemie nu a intrat in adormire – dimpotriva, s-a…

- Potrivit informațiilor DSP Mureș, 399 de persoane confirmate pozitiv sunt internate la aceasta data in județul Mureș. In ultimele 24 de ore 15 persoane cu covid au decedat in spitalele din județul Mureș, potrivit datelor DSP. In ultimele ore au fost efectuate 146 de teste PCR și 985 de teste rapide…

- In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 5.416 cazuri noi de persoane infectate din aproape 52 de mii de teste efectuate. Autoritațile au raportat 318 decese, dintre care 15 anterioare intervalului de referința. La ATI sunt in acest moment 1.772 de persoane, dintre care 24 sunt minori. Brașovul a…

- Un avion rus de transport s-a prabusit miercuri, cu sapte persoane la bord, la aterizare, in apropiere de orasul Irkutk, in Siberia, anunta Ministerul rus al Situatiilor de urgenta, fara sa prezinte imediat un bilant, relateaza AFP. Aeronava, un Antonov-12 (An-12), ”a disparut de pe radare” in timp…

- Fața de ziua precedenta, au fost inregistrate 361 de cazuri noi de coronavirus. Potrivit informațiilor DSP Mureș, 363 de persoane confirmate pozitiv sunt internate la aceasta data in județul Mureș. Pana acum, 1177 de persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat in spitalele din județul…

- Pana astazi, 6 oct., in județul Mureș au fost confirmate 26.815 de cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-COV-2. Fața de ziua precedenta, au fost inregistrate 116 cazuri noi de persoane infectate cu coronavirus. Potrivit informațiilor DSP Mureș, la aceasta data sunt internate 184 persoane cu test…

- In motivarea Curții de Apel Cluj de arata ca Guvernul a facut un exces de putere și a urmarit substituirea prin hotarare de Guvern a unei „legi organice atunci cand a prelungit starea de alerta și a introdus certificatului verde COVID.” Totodata, in motivarea deciziei de anulare a HG-urilor judecatorii…