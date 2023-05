Stiri pe aceeasi tema

- Luni, 15 mai, s-au implinit 150 de ani de la moartea a domnitorului Alexandru Ioan Cuza. Primul domnitor al Principatelor Unite și al Romaniei a murit la Hotelul Europa din orașul Heidelberg, la varsta de 53 ani. Cu aceasta ocazie, Muzeul Unirii din Iași ne invita la o expoziție dedicata domnitorului…

- 15 mai – 150 de ani de la moartea domnitorului Unirii, Alexandru Ioan Cuza. Lucruri mai puțin cunoscute din biografia acestuia Pe 15 mai 2023 se implinesc 150 de ani de la moartea lui Alexandru Ioan Cuza domnitorului Unirii Principatelor Romane de la 1859 – Mica UNIRE a romanilor. Cuza a ramas ramas…

- Alexandru Ioan Cuza a fost primul domnitor al Principatelor Unite și al statului național Romania. A incetat din viața la 15 mai 1873, la 53 de ani, la Hotelul Europa din Heidelberg, unde era in exil. Decesul sau a venit ca urmare a unei raceli puternice, pe fondul altor afecțiuni mai vechi.

- In ziua de 15 Mai 1873, la Heidelberg, Germania, se stinge din viața la varsta de 53 de ani, Alexandru Ioan Cuza, domnitor al Moldovei si al Valahiei, domnitor al Principatelor Unite, cel care a pus bazele nationalitatii romanesti. Citește și: Alexandru Ioan Cuza se tragea dintr-o veche familie…

- Aflat la a III-a ediție, evenimentul „Sunetul Primaverii”, reprezinta un dialog artistic intre mentori si invataceii lor, care au pregatit in cadrul cursurilor de pregatire de la centrul Dream Art Iasi, un program atent ales, lucrat cu grija, dedicatie si responsabilitate. Andrei Grozavu, fondator centrul…

- In data de 20 martie 1820 s-a nascut Alexandru Ioan Cuza, primul domnitor al Principatelor Unite si al statului national Romania. In 1831 a vazut lumina zilei pictorul Theodor Aman, iar in 1886 s-a nascut poetul George Topirceanu. La aceeasi data, dar in 1959 s-a nascut soprana Felicia Filip.

- Expoziția „Granița in ranița” exploreaza un subiect complex și puțin discutat ce ne deschide poarta catre stilul de viața al comunitaților aflate pe ,,linia” ce separa Romania de Ucraina. Șapte ani, 377 kilometri și mii de cadre, de atat a avut nevoie artista Anca Ioana M. pentru a reintregi o societate…

- Ziua ”Teodor Corban” la Cinema Ateneu, duminica, 19 februarie 2023. In direct la matinalul de la Radio Romania Iași, Andrei Apreotesei, director Ateneul Național Iași: http://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2023/02/17-feb-BD-Ateneu.mp3 Ateneul Național din Iași și Cinematograful Ateneu anunța…