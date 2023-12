15 unități administrativ-teritoriale din Maramureș au fost afectate de inundații Prefectul Rudolf Stauder, președintele C.J.S.U. Maramureș, a declarat ca precipitațiile abundente din ultima perioada, suprapuse pe un strat de zapada in zona inalta de munte au contribuit la creșterea debitelor și nivelurilor cursurilor de apa din bazinele hidrografice ale județului. S-au inregistrat, in interval de 24 de ore, precipitații in valoare de: 58 l/mp la stația pluviometrica Cavnic, 48,5 l/mp la stația pluviometrica Baiuț, 39,5 l/mp la stația pluviometrica Mara, 38,3 l/mp la stația pluviometrica Copalnic, 37 l/mp la stația pluviometrica Luhei, 34,9 l/mp la stația pluviometrica Bistra,… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Specialiștii Apele Romane Someș-Tisa monitorizeaza permanent nivelurile și debitele cursurilor de apa și asigura fluxul informațional al datelor prin Dispecerat catre toate instituțiile implicate in gestionarea situațiilor de urgența. ”Totodata, aceștia aplica programul de masuri pentru exploatarea…

- ANM emis un COD GALBEN de ceata valabil vineri, 8 decembrie, pana la ora 10:00 pentru zona joasa a județului Maramures, respectiv Baia Mare, Baia Sprie, Targu Lapuș, Seini, Șomcuta Mare, Ulmeni, Tauții-Magherauș, Copalnic-Manaștur, Șisești, Mireșu Mare, Satulung, Recea, Dumbravița, Suciu de Sus, Cupșeni,…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, sambata, o atentionare Cod portocaliu de viituri, valabila pana duminica dupa-amiaza pe rauri din judetele Maramures si Satu Mare, precum si un Cod galben de inundatii, ce vizeaza bazine hidrografice din opt judete, in acelasi…

- Meteorologii au emis un COD GALBEN valabil pana la ora 10:00 pentru aproape toate localitațile din județul Maramureș. Este vizata zona joasa a județului, respectiv zona localitaților Baia Mare, Baia Sprie, Targu Lapuș, Seini, Șomcuta Mare, Ulmeni, Tauții-Magherauș, Copalnic-Manaștur, Șisești, Mireșu…

- COD GALBEN Valabil pana la ora 10:00 Zona joasa a județului Maramures , respectiv zona localitaților: Baia Mare, Baia Sprie, Targu Lapuș, Seini, Șomcuta Mare, Ulmeni, Tauții-Magherauș, Copalnic-Manaștur, Șisești, Mireșu Mare, Satulung, Recea, Dumbravița, Suciu de Sus, Cupșeni, Cicarlau, Cernești, Lapuș,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o atentionare nowcasting COD GALBEN valabil miercuri, 22 noiembrie, pana la ora 10:00, pentru zona joasa a județului Maramures, respectiv zona localitaților: Baia Mare, Baia Sprie, Targu Lapuș, Seini, Șomcuta Mare, Ulmeni, Tauții-Magherauș, Copalnic-Manaștur,…

- Clubul Sportiv Condor Baia Mare a organizat zilele trecute editia din acest an a competitiei “Cupa Toamnei” la karate, eveniment la care au fost prezenti peste 100 de sportivi din Salaj, Maramures si Bihor. Judetul nostru a fost reprezentat de sportivi de la CS Dani-San Zalau, CS Omega Simleu Silvaniei…

- Am avut prima noapte de toamna din acest an cu temperaturi sub zero grade Celsius. Cel mai frig a fost la Targu Lapuș și in Pasul Prislop, unde termometrele au indicat – 3 grade Celsius. Au fost – 2 grade Celsius la Cavnic și la Ocna Șugatag. Pentru azi, meteorologii anunța ca vremea va fi rece. Cerul…