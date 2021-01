Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a anuntat ca 1,5 milioane de oameni - in intreaga lume - au fost vaccinati cu vaccinul impotriva noului coronavirus Sputnik V, promovat puternic de Kremlin, care l-a transformat intr-un instrument de influenta geopolitica, relateaza AFP, potrivit news.ro. Un purtator de cuvant al Fondului…

- Peste 800.000 de oameni au fost vaccinati pana acum in Rusia impotriva coronavirusului si au fost expediate in teritoriu mai mult de 1,5 milioane de doze de vaccin, a anuntat ministrul Sanatatii, Mihail Murasko, potrivit Reuters. Rusia, care a lansat in decembrie un program de vaccinare voluntara…

- Rusia a inceput vineri vaccinarea cosmonautilor si personalului din Star City (Zviozdnii Gorodok), un oras inchis situat in apropiere de Moscova, care gazduieste programul spatial al tarii, a anuntat agentia spatiala nationala Roscosmos, relateaza Reuters.

- India va produce anul viitor circa 300 milioane de doze de vaccin rusesc Sputnik V, aproape triplu fata de ceea ce se stia anterior, a indicat un oficial rus, dupa semnarea unor acorduri cu mai multi producatori, transmite Reuters, potrivit AGERPRES. Rusia testeaza deja primele esantioane…

- Fostul ginere al lui Vladimir Putin a cumparat acțiuni de 380 de milioane de dolari la cea mai mare companie petrochimica din Rusia cu doar 100 de dolari dupa ce s-a casatorit cu fiica liderului de la Kremlin, scriu jurnaliștii de la site-ul de investigații iStories și Moscow Times. Kirill Shamalov…

- Președintele argentinian, Alberto Fernandez, a declarat ca se așteapta ca un vaccin sa fie disponibil pâna la sfârșitul anului, dupa ce a ajuns la un acord cu Rusia care sa permita vaccinarea a 10 din cei 44 de milioane de locuitori ai țarii, potrivit AFP"Vrem ca argentinienii…

