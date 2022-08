Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat modificarea programului național de reabilitare a infrastructurii de irigații din Romania, in valoare de 1,5 miliarde de euro. Aceasta suma reprezinta total fondurilor alocate de la bugetul național pana in anul 2027, a anunțat Dan Carbunaru, purtatorul de cuvant al Guvernului. „Astazi…

