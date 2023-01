Stiri pe aceeasi tema

- Sinteza a sufletului romanesc, Mihai Eminescu este lumina eterna a culturii naționale. Seva pamantului strabun a patruns in sufletul poetului nepereche, vanturile din Carpați i-au cantat doine de jale și dor, astazi i-au luminat geniul tutelar al culturii naționale. Florile de tei ii ...

- Ești curios sa descoperi mai multe despre poezia romaneasca? Ai vrea sa reciți, dar ai prea mari emoții? Nicio problema! Te așteptam la Maratonul… de poezie. Vom recita cateva ore. Ne vom cunoaște și vom cunoaște mai mulți autori romani! Cu ocazia Zilei Culturii Naționale și a aniversarii a 173 ani…

- Nascut in 1959 in Coventry, Warwickshire (vestul Angliei), Terry Hall si-a facut un nume cu trupa The Specials la sfarsitul anilor 1970. In 1981, piesa lor emblematica „Ghost Town” s-a aflat in fruntea topurilor britanice timp de mai multe saptamani. Depresiv, Hall a dezvaluit intr-un cantec ca a fost…

- (P) Industria de beauty din Botoșani s-a imbogațit de la inceputul lunii noiembrie cu o clinica de infrumusețare și remodelare corporala. Cu un nume sugestiv, ”Beauty Divine” a fost inființata cu fonduri europene in bulevardul Mihai Eminescu 27 și dispune de aparatura de ultima generație, capabila sa…

- Ansamblul "Floralia" va sustine miercuri, 14 decembrie, in Aula Bibliotecii Centrale Universitare "Mihai Eminescu" din Iasi, un concert de colinde traditionale romanesti si balcanice, sub bagheta dirijorului Irina Zamfira Bucescu-Danila. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Fostul senator PSD Șerban Nicolae vine cu o noua propunere de boicotare a capitalului austriac din Romania, dupa ce guvernul de la Viena a blocat aderarea Romaniei la Spațiul Schengen. Fostul parlamentar ii indeamna e toți romanii sa iși lichideze conturile la bancile controlate de austrieci (Raiffeisen…

- In ziua de 26 Noiembrie 1949 s-a nascut, la Mila 23, jud.Tulcea, Ivan Patzaichin, sportiv canoist roman lipovean, supranumit “amiralul flotilei romanești”. A fost cvadruplu laureat cu aur la Jocurile Olimpice de vara din 1968, 1972, 1980 și 1984 și triplu laureat cu argint și a obținut 30 de medalii…

- Gazetarul Ion Cristoiu revine pe scena jurnalistica cu un nou subiect fierbinte care i-a readus aminte de unul dintre cele mai cunoscute titluri din presa romaneasca, respectiv, „Gaina care a nascut doi pui vii”, considerat primul fake news din Romania. Astfel ca, jurnalistul a comparat știrea mincinoasa…