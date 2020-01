15 cetateni din Siria si Irak calauziti de un roman, opriti din drumul ilegal spre vestul Europei

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Carei, in cooperare cu lucratori ai Serviciului Teritorial al Poliției de Frontiera Satu Mare, au depistat, intr-un autoturism condus de un cetatean roman, 14 cetațeni din Siria și unul din Irak, solicitanti de azil in Romania, care…

- Politistii de frontiera din cadrul STPF Satu Mare au depistat șapte cetateni straini din Maroc și Algeria care au incercat sa treaca ilegal frontiera din Romania in Ungaria, pe jos, cu scopul de a ajunge intr-un stat din vestul Europei. Ieri, 28.12.2019, la ora 18.40, politistii de frontiera din cadrul…

- Politistii de frontiera din cadrul STPF Satu Mare in cooperare cu lucratori ai Sectorului Politiei de Frontiera Carei au depistat pe directia localitatii Foieni, judetul Satu Mare, inca trei cetateni de origine afro-asiatica, la aproximativ 150 de metri fata de linia de frontiera cu Ungaria. Iulia Stan,…

- Politistii de frontiera din cadrul STPF Satu Mare au depistat patru cetateni straini din Maroc, care au incercat sa treaca ilegal frontiera din Romania in Ungaria, pe jos, cu scopul de a ajunge intr-un stat din vestul Europei. Iulia Stan, purtator de cuvant ITPF Sighetu Marmatiei: “Ieri seara, lucratorii…

- Politistii de frontiera din cadrul STPF Satu Mare, in cooperare cu lucratorii Biroului Judetean Politie Transporturi Satu Mare si ai Sectorului PF Berveni, au depistat patru cetateni straini care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, pe jos, cu scopul de a ajunge intr-un stat din vestul…

- Politistii de frontiera din cadrul Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Sighetu Marmatiei au depistat doi cetateni, unul din Libia, iar celalalt din Tunisia, care intentionau sa treaca ilegal frontiera din Romania in Ungaria. Reamintim ca alti doi cetateni libieni au fost depistati de…

- Politistii de frontiera din cadrul Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera Satu Mare, in cooperare cu lucratori din cadrul SPF Berveni, au depistat un tanar din Libia, care intentiona sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, cu scopul de a ajunge in vestul Europei. Iulia Stan, purtator de cuvant…