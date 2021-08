15 cetățeani români şi patru bulgari au ajuns la București din Afganistan 15 cetațeani romani si patru bulgari au ajuns la București din Afganistan 15 cetațeani români si patru bulgari au ajuns în aceasta dupa-amiaza la București din Afganistan, cu un avion Hercules al Forțelor Aeriene Române. Pe baza aeriana de la Otopeni ei au fost întâmpinați de ministrul de externe și de cel al apararii.



Ministrul Bogdan Aurescu a dat asigurari ca autoritațile române vor continua demersurile pentru a evacua din Afganistan și ultimul român care si-a exprimat dorința sa plece de acolo.



Unul dintre românii… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

Sursa articol si foto: romania-actualitati.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Armata Româna este în masura ca, în continuare, sa asigure sprijinul pentru tot ceea ce înseamna apararea cetatenilor tarii noastre, oriunde s-ar afla ei, a transmis, sâmbata, ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, cu ocazia repatrierii a 15 cetateni români…

- Aeronava C-130 Hercules a Fortelor Aeriene Romane care in ultimele zile a evacuat cetateni romani si straini de pe aeroportul international din Kabul, a aterizat sambata, la ora 13.00, pe aeroportul Otopeni. Avionul a fost intampinat de ministrii Bogdan Aurescu si Nicolae Ciuca.

- Cei 14 romani si patru bulgari au sosit, sambata, din Afganistan, cu un avion Hercules al Fortelor Aeriene Romane, care a aterizat la Baza 90 Otopeni. Este cel de-al treilea zbor de la Kabul al aeronavei militare de transport romanesti. Pe langa personalul militar al aeronavei s-a aflat la bord si o…

- Cei 15 cetateni romani si patru bulgari au sosit, sambata, din Afganistan, cu un avion Hercules al Fortelor Aeriene Romane, care a aterizat la Baza 90 Otopeni. Este cel de-al treilea zbor de la Kabul al aeronavei militare de transport romanesti. Pe langa personalul militar al aeronavei s-a aflat la…

- UPDATE Aeronava C-130 Hercules a Forțelor Aeriene Romane care in ultimele zile a evacuat cetațeni romani și straini de pe aeroportul internațional din Kabul, a aterizat sambata, la ora 13.00, pe aeroportul Otopeni. Avionul a fost intampinat de miniștrii Bogdan Aurescu și Nicolae Ciuca. Aeronava C-130…

- Romanii evacuați din Kabul ajung astazi in țara FOTO: Forțele Aeriene Române. Aeronava C-130 Hercules a Forțelor Aeriene Române, care a evacuat cetațeni români și straini de pe aeroportul din Kabul, va sosi în România în jurul orei 13:00, la Baza aeriana 90…

- Aeronava C-130 Hercules a Forțelor Aeriene Romane care in ultimele zile a evacuat cetațeni romani și straini de pe aeroportul internațional din Kabul, va ajunge in Romania sambata, in jurul orei 13.00. Aeronava zboara sambata de la Islamabad, Pakistan, la aeroportul Otopeni din București. La bord sunt…

- Doi pacienti cu arsuri grave, transportati intr-o clinica din Germania Foto: Arhiva/ Gina Poenaru O aeronava a Fortelor Aeriene Române, configurata pentru misiuni medicale, efectueaza astazi un zbor umanitar pentru transportarea a doi pacienti în Germania. …