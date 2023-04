Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Nae, director general al Institutului National de Cercetare - Dezvoltare Aerospatiala „Elie Carafoli” - INCAS Bucuresti, a fost trimis in judecata de procurorii anticoruptie intr-un dosar in care este acuzat de abuz in serviciu.

- Locațiile Trickshot inregistreaza un trafic de aproximativ 81.000 de oaspeți pe luna In prezent, grupul Trickshot are trei locații deschise in București și una in Brașov Grupul Trickshot, concept ce imbina gastronomia de calitate și activitațile recreaționale, planifica investiții de 2 milioane Euro…

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat ca a semnat astazi la București contractul de finanțare pentru proiectul pe fonduri europene pentru reabilitarea energetica a Spitalului Județean „Sf. Ioan cel Nou” Suceava. Valoarea proiectului este de peste 13 milioane de euro,…

- Drumul distrus spre Ungheni trebuia refacut inca de acum doi ani. Printre proiectele sedintei ordinare a CJ de azi se afla si dotarea a peste o suta de institutii scolare prin PNRR. Printre cele peste 50 de proiecte de hotarare aflate pe ordinea de zi a sedintei ordinare a CJ se afla si cel prin care…

- Prefectul judetului Bacau, Lucian-Gabriel Bogdanel, a semnat, joi, contractul pentru elaborarea documentatiei tehnico-economice, faza DALI, privind reabilitarea cladirii Palatului Administrativ. In valoare de 312.000 lei, contractul privind faza DALI a fost semnat cu o societate de arhitectura din Bucuresti…

- „Esec” – un cuvant care s-a auzit de foarte multe ori despre imaginea turistica a Romaniei de la specialistii si oficialii care au participat la a treia editie a evenimentului SMART Romania – Educatie in Business, organizata cu public select la Beraria Gambrinus din Bucuresti (bd. Regina Elisabeta,…

- Secretarul general al PSD Paul Stanescu declara ca partidul sau nu are nicio emoție cu privire la rotația guvernamentala și la desemnarea lui Marcel Ciolacu ca premier. „Vom avea rotație, alternativa inseamna criza politica” – spune liderul PSD. „Ultima obsesie nascuta in spațiul public – daca se va…

- La Luna vin 2,1 milioane de lei prin Programul Național de Redresare și Reziliența. Astazi primarul Aurel Giurgiu a semnat la București contractul de finanțare. Este vorba despre contractul aferent proiectului de investiții „Construire locuințe pentru specialiști, in Comuna Luna, județul Cluj”, in valoare…