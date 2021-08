Stiri pe aceeasi tema

- Astazi și maine, județele Botoșani, Iași, Vaslui, Galați și zonele joase de relief ale județelor Vrancea și Bacau se vor afla sub atenționare cod galben de canicula. Totodata, gradul de instabilitate atmosferica se va accentua, iar de la ora 12, pana diseara, la ora 22:00, județele Suceava, Botoșani,…

- Numarul de cazuri COVID a crescut cu 60%, in saptamana 26 iulie - 1 august, iar Institutul National de Sanatate Publica informeaza ca mai mult de jumatate dintre cazuri, 50,3%, s-au inregistrat in Bucuresti, Constanta, Cluj, Ilfov si Timis, noteaza Agerpres.Cel mai recent raport al INSP arata ca 81,5%…

- Imnul Național a cunoscut șase forme de la constituirea sa, fiecare ilustrand regimul politic caruia au fost concepute și intonate. Imnul „Desteapta-te, romane!”, cantat pentru prima data la 29 iulie 1848, si interzis de regimurile totalitare timp de aproape o jumatate de secol, a fost ales dupa Revolutia…

- Meteorologii au actualizat, miercuri, avertizarile de canicula, dar au emis și noi atenționari cod galben și portocaliu pentru ploi și vijelii in 26 de județe. Capitala și 7 județe vor fi in aceasta saptamana sub avertizare cod portocaliu de canicula, cu temperaturi maxime intre 38 și 40 de grade. Prima…

- De asemenea, pana la ora 21.00, in județele Bacau, Botosani, Suceava, Galati, Neamt, Vrancea, Iasi și Vaslui se anunța intensificari locale ale vantului, cu viteze la rafala in general de 55…65 km/h.Și zona de munte a județelor Suceava și Neamț se afla sub incidența unui Cod galben de vant puternic,…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, duminica, o atenționare cod portocaliu de ploi torențiale pentru 19 județe. In București și alte 19 județe este in vigoare un cod galben de precipitații. Sunt sub avertizare cod portocaliu județele Suceava, Botoșani, Neamț, Iași, Bacau,…

- In perioada 19 aprilie-16 mai 2021,Banca regionala pentru alimente Romana colectat cu sprijinul clienților Lidl aproape 5.000kg de alimente neperisabile pentru persoanele aflate in nevoie din toata regiunea Bacau, Neamț, Iași, Suceava, Botoșani. Alimentele au fost stranse in cadrul celei de-a treia…

- Meteorologii au emis o avertizare meteorologica de COD PORTOCALIU de ploi abundente, valabil intre 27 mai, ora 16:00 și 28 mai, ora 21:00. In intervalul menționat, in județele Alba, Mehedinți, Dolj, Gorj, Valcea, Olt, Argeș, Teleorman, Sibiu, Brașov, Covasna, Harghita, Suceava, Neamț, Botoșani, precum…