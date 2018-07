Stiri pe aceeasi tema

- Șomerii vor putea solicita granturi pentru deschiderea afacerilor, din 2019. Este una dintre masurile de stopare a emigrației moldovenilor, aprobate de autoritați. Subiectul a fost discutat, în cadrul emisiunii "ATITUDINI", la care au participat Ana Gherganova, șefa Direcției Politici Ocupaționale…

- Incapabil sa creeze locuri de munca, statul are mereu idei ”salvatoare”. Salvatoare pentru ei. Sute de mii de euro intra anual in buzunarul unor ”baieți deștepți” care ii invața pe alții …nimic. Persoanele aflate in cautarea unui loc de munca pot participa la programe de formare profesionala. Aceste…

- Comisia pentru munca si protectie sociala din cadrul Camerei Deputatilor a adoptat o initiativa de modificare a Legii Pensiilor, prin care se reduce stagiul de cotizare pentru mai multe categorii de pensionari care au muncit în conditii speciale, precum si vârsta standard de pensionare…

- Vesti bune pentru somerii si asistatii social, dar si pentru angajatorii care incadreaza in munca aceste categorii de persoane. Somerii care se angajeaza vor primi de la stat 1.000 de lei, prima de activare, in loc de 500 de lei, cum primeau pana acum. De asemenea, angajatorii care incadreaza…

- Finanțiștii au anunțat ca este disponibil contul pentru virarea contributiei asiguratorii pentru munca datorate de contribuabilii persoane fizice si juridice. Administrația Județeana a Finanțelor Publice Vrancea a anunțat ca aceasta contribuție asiguratorie pentru munca datorata de…

- Nu mai putin de 85 de angajati de la una din firme lui Iulian Taraboanta, fost sef la ITM in prezent consilier judetean, s-au plans judecatorilor ca nu si-au incasat salariile @ Autoritatile vor sa-i vanda averea lui Taraboanta pentru a plati fostilor angajati salariile restante Un nou faliment care-i…

- De un an si jumatate, Robert Cadar sufera de o forma rara de cancer foarte agresiv, cu metastaze cerebrale (grad 4). Isi asteapta tratamentul, prins in sirul de formalitati birocratice ale Ministerului Sanatatii si Agentiei Nationale a Medicamentului.

- In februarie, Carrefour a raportat pierderi anuale de 531 de milioane de euro, din cauza costurilor legate de deprecierea activelor fostelor magazine DIA si de problemele din Italia. Carrefour nu a găsit cumpărători pentru 227 dintre cele 273 de foste magazine DIA din Franţa pe care…