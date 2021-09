14 persoane depistate cu droguri în prima zi a Festivalului Untold Jandarmii si politistii clujeni au depistat, in prima zi a Festivalului UNTOLD, 14 cazuri in care persoane au incalcat prevederile legii privind traficul si consumul de droguri. „S-a incheiat prima zi a festivalului, fara a fi inregistrate evenimente deosebite. Participantii au retrait bucuria spectacolului si au dansat pe ritmurile muzicii. Efective din cadrul Gruparii de Jandarmi Mobile Cluj-Napoca care au actionat cu ocazia desfasurarii festivalului UNTOLD 2021 au constatat un numar de 8 infractiuni care vizeaza incalcari ale Legii 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

