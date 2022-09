13 septembrie: ZIUA POMPIERILOR din ROMÂNIA, sărbătorită și la ISU Vâlcea La 13 Septembrie, anul acesta, s-au implinit 174 de ani de cand compania de pompieri comandata de capitanul Pavel Zaganescu s-a ridicat, cu un curaj exemplar, impotriva trupelor turcesti venite sa inabuse Revolutia de la 1848. In același timp, tot in aceasta luna, pe data de 26 se implinesc 14 ani de la inființarea Serviciului SMURD in județul Valcea, componenta a inspectoratului. Cu prilejul „Zilei de 13 Septembrie – Ziua Pompierilor din Romania”, in data de 13.09.2019, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „General Magheru” al Judetului Valcea a organizat o serie de manifestari, dedicate… Citeste articolul mai departe pe realitateavalceana.ro…

Sursa articol: realitateavalceana.ro

