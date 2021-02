Stiri pe aceeasi tema

- "In prezent, 574.544 de romani sunt programați la vaccinare. Numai in ultimele 24 de ore aproape 30.000 de doze au fost administrate. In randul persoanelor vaccinate s-au inregistrat 1.880 de reacții adverse, dintre care 461 de reacții au fost de tip comun, respectiv durere la locul inocularii, și…

- Mai putin de jumatate (46%) dintre romanii din mediul urban au afirmat ca sunt dispusi sa se vaccineze impotriva COVID-19, in timp ce aproximativ un sfert (27%) declara ca nu au luat inca o decizie in privinta acestui lucru, reiese din rezultatele unui studiu de specialitate, dat publicitatii joi. Datele…

- Persoanele care sosesc in Germania dupa ce s-au aflat intr-una dintre „zonele de risc”, intre care și Romania, trebuie sa prezinte un test negativ pentru infecția cu noul coronavirus.

- Momentan, se pot planifica la vaccinare persoanele din etapa 1, respectiv lucratorii din domeniile sanatate și social. BREAKING NEWS: Se majoreaza salariul minim de la 1 ianuarie Programarile pentru administrarea vaccinului se pot face pe pagina https://programare.vaccinare-covid.gov.ro . „Incepand…

- Valeriu Gheorghița a reiterat ca sunt puține contraindicații legate de vaccinare și i-a indemnat pe oameni sa aiba incredere in personalul medical și sa se informeze din sursele potrivite pentru a lua decizia cea mai buna cu privire la sanatatea lor. Coordonatorul campaniei de vaccinare impotriva Covid-19…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare impotriva Covid-19 din Romania le transmite romanilor care nu vor sa se vaccineze ca „fiecare ezitare, intrebare sau reticența este absolut legitima” și ca autoritațile sanitare vor face tot posibilul sa ofere raspunsurile necesare. Valeriu Gheorghița a reiterat…

- Persoanele care sosesc in Republica Malta din statele/zonele portocalii, inclusiv Romania, trebuie sa prezinte un test molecular (tip PCR) cu rezultat negativ pentru infectia cu SARS-CoV-2, efectuat cu maximum 72 de ore anterior intrarii pe teritoriul acestui stat, informeaza un comunicat al Ministerului…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a actualizat lista țarilor din zona galbena. Astfel, persoanele care sosesc în România din aceste zone sunt obligați sa se carantineze la domiciliu sau la o locație declarata pentru o perioada de 14 zile.…