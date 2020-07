Stiri pe aceeasi tema

- BILANT CORONAVIRUS 25 IULIE 2020. Pana astazi, 25 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 43.678 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 25.373 de pacienți au fost declarați vindecați și 3.106 pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile dupa depistare.…

- Guvernul acorda ajutoare de urgenta in valoare de peste 500.000 de lei pentru aproape 200 de familii si persoane singure aflate in situatii dificile in urma unor incendii, inundatii sau cu probleme de sanatate grave. Potrivit Ministerului Muncii, Guvernul a aprobat, joi, printr-o hotarare,…