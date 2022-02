127 de membri noi în PSD Iași Noii social-democrați provin din toate categoriile sociale, ingloband ieșeni de toate varstele, de la tineri studenți și pana la seniori cu experiența, care apreciaza masurile și programele PSD. „Suntem pe drumul cel bun. Am cunoscut astazi tineri entuziaști, motivați și preocupați pentru viitorul orașului in care traiesc. De asemenea, am intalnit oameni cu experiența, trecuți prin viața, echilibrați și pragmatici, care ne-au incurajat sa continuam procesul de reforma din PSD și sa deschidem partidul spre ieșeni. Ma bucura sa vad acest interes al oamenilor și sunt convins ca impreuna vom reuși… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

