125 de focare de pestă porcină africană, active în România Un numar de 125 de focare de pesta porcina africana sunt active pe teritoriul Romaniei, a anunțat, vineri, Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA). “In data de 15.07.2021 sunt active 125 de focare pesta porcina africana (PPA), dintre care 2 focare in exploatații comerciale și 1 focar intr-o exploatație comerciala de tip […] The post 125 de focare de pesta porcina africana, active in Romania appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Economie 17 focare de pesta porcina africana, active la nivelul județului Teleorman; șase confirmate in ultima saptamana iulie 12, 2021 09:13 101 focare pesta porcina africana (PPA) erau active, la nivel național, vineri, 9 iulie, fiind afectate un numar de 45.227 de animale. Potrivit celei mai recente…

- Economie 12 focare de pesta porcina africana, active la nivelul județului Teleorman; șase confirmate in ultima saptamana iulie 5, 2021 08:48 95 de focare pesta porcina africana (PPA) erau active, la nivel național, vineri, 2 iulie, fiind afectate un numar de 34.708 animale. Potrivit celei mai recente…

- Autoritatea Naționala Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a anunțat ca 95 de focare de pesta porcina africana sunt active in Romania, fiind afectate un numar de 34.708...

- Un numar de 96 de focare de pesta porcina africana (PPA) erau active joi in Romania, in total fiind afectate un numar de 34.708 de porcine, se mentioneaza intr-un comunicat remis vineri de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA). Din cele 96 de focare…

- Autoritatea Nationala Sanitar-Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) anunta ca in Romania sunt active in prezent 130 de focare de pesta porcina africana, in ultima saptamana fiind inregistrate 18 focare noi si 11 cazuri noi la mistreti.

- 350 de focare de pesta porcina africana (PPA) erau active vineri pe teritoriul Romaniei, fiind afectate 153.397 de animale, informeaza Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA). Dintre cele 350 de focare active de PPA, 10 focare erau inregistrate in exploatatii…

- Un numar de 350 de focare de pesta porcina africana (PPA) erau active vineri pe teritoriul Romaniei, fiind afectate 153.397 de animale, informeaza Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA). Dintre cele 350 de focare active de PPA, 10 focare erau inregistrate…

- Un numar de 345 de focare de pesta porcina africana (PPA) erau active miercuri, iar 153.309 de porcine au fost afectate in total, se mentioneaza intr-un comunicat remis de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA). Dintre cele 345 de focare active de PPA, 10…