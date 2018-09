Stiri pe aceeasi tema

- 12 mii de cazuri de taieri ilegale din padurile Romanei in 2017 Foto: Arhiva. Reprezentantii Greenpeace sustin într-un raport ca anul trecut s-au înregistrat 12.000 de cazuri de taieri ilegale din padurile Românei, cu circa 32% mai mult decât în anul precedent.…

- In 2017, potrivit raportului Greenpeace Romania, autoritațile au identificat 12.487 de cazuri de taieri ilegale la nivel național, in medie 34 pe zi, cu 32% mai multe decat in anul anterior. O contribuție importanta la identificarea acestor cazuri a avut-o societatea civila, in unele județe - Dolj,…

- Persoanele au fost duse intr-o zona a localitatii care nu era expusa inundatiilor, pana la retragerea apei. De asemenea, au mai fost salvati trei porci. Pompierii din cadrul statiei Agnita au mai intervenit pentru evacuarea apei din subsolurile a zece gospodarii. Hidrologii au emis…

- Cod galben de instabilitate atmosferica pentru mare parte din țara Foto: Arhiva/ Mario Balint Mare parte din tara este astazi sub incidenta unei avertizari cod galben de instabilitate atmosferica. Începând de mâine, însa, vremea se va ameliora sub aspectul precipitatiilor…

- Cautarile copilului de 5 ani, inghițit de ape in urma cu 12 zile, continua, insa fara scanfandri ISU Mureș și ISU Covasna. Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov au obtinut aprobarea de a continua cautarile baietelului care a disparut in apele involburate ale Berivoiului,…

- Case avariate, electricitate intrerupta si copaci doborati dupa ploi Foto: Adriana Tudose/ Arhiva. Capitala si 41-a de localitati din 20 de judete au fost afectate de ploile cazute, astazi. Au fost inundate 27 de case, 72 de curti, 85 de subsoluri, 12 strazi si 117 fântâni,…

- Raurile din Bazinul hidrografic Trotus, sub cod roșu de inundații Foto: Arhiva. Râurile din Bazinul hidrografic Trotus au intrat sub cod rosu de inundatii pe raza judetelor Harghita, Bacau, Covasna si Neamt. Avertizarea hidrologilor este valabila pîna la miezul noptii. …

- Ploaia torențiala cazuta, in aceasta dupamiaza a facut prapad la Pianu unde mai multe curți au fost inundate și o mare parte din culturi au fost distruse, de apele revarsate. Torentele au luat chiar și un autoturism, oamenii postand filmari pe rețelele de socializare. Atentionarea hidrologica emisa…