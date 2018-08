1.200 de accidente în ultimii doi ani, pe străzile din Sectorul 4 Motivul este o analiza șocanta, realizata de Inspectoratul General al Poliției Romane, potrivit careia, pe parcursul anilor 2016 și 2017, pe strazile și bulevardele din aceasta zona administrativa au fost inregistrate aproape 1.200 de accidente rutiere. Bilanțul evenimentelor rutiere este cu mult mai grav insa, decat cifra in sine, avand in vedere faptul ca 25 de oameni și-au pierdut viața, 71 au fost raniți grav și 1.167 au fost raniți ușor. Neacordarea de prioritate pietonilor a fost cauza celor mai multe evenimente rutiere, insa de vina au fost, in aproape egala masura și indisciplina… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

