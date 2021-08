12 salvatori de la ISU Prahova – în luptă cu flăcările din Grecia Un convoi format din 108 de pompieri romani – printre care se afla si 12 salvatori din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) „Serban Cantacuzino” Prahova – a ajuns sambata, 7 august a.c., in Grecia, țara puternic afectata de incendiile de padure. Cei 12 salvatori prahoveni participa la misiuni de stingere si sprijin a populatiei afectate din statul elen. Prima actiune a inceput ieri dimineata, in zona Spathari. 35 de subofiteri, dintre care patru romani, au fost insarcinati cu dubla responsabilitate: coordonarea modului de interventie si, respectiv, mentinerea unei legaturi permanente… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

