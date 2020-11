12 noi cazuri de COVID-19 raportate astăzi, 24 noiembrie 2020, în orașul Cugir Astazi, 24 noiembrie 2020, in județul Alba s-au inregistrat 134 noi cazuri de infectare cu COVID-19, potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica. Dintre aceste cazuri, 12 au fost atribuite orașului Cugir. Localitațile din care provin cele 63 de noi cazuri: Abrud – 5 cazuri Aiud – 3 cazuri Alba Iulia – 53 cazuri Blaj – 16 cazuri Campeni – 6 cazuri Cugir – 12 cazuri Ocna Mureș – 2 cazuri Sebeș – 9 cazuri Zlatna – 1 caz Bistra – 1 caz Cenade – 4 cazuri Ciugud – 3 cazuri Galda de Jos – 2 cazuri Garbova – 1 caz Ighiu – 1 caz Lopadea Noua – 1 caz Meteș – 4 cazuri Mihalț – 1 caz… Citeste articolul mai departe pe cugirinfo.ro…

Sursa articol si foto: cugirinfo.ro

