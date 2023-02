Stiri pe aceeasi tema

- N. D. Luni, 13 februarie a.c., Muzeul Județean de Științele Naturii Prahova, Consiliul Județean Prahova și Institutul de Antropologie Fr. Rainer al Academiei Romane organizeaza simpozionul științific cu tema ”Charles Darwin – Personalitate a științei”, eveniment care este dedicat implinirii a 214 ani…

- Vlastar de vița nobila, nascut din neamul Goleștilor, dramaturgul Alexandru Davila a fost evocat, astazi, de doua dintre cele mai importante instituții de cultura argeșene care sunt in stransa legatura cu personalitatea sa. Teatrul ,,Alexandru Davila” și Muzeul Viticulturii si Pomiculturii Golesti au…

- Spatiul verde din fata Ateneului Roman va primi denumirea „Gradina Mariana Nicolesco”, potrivit unei hotarari aprobate marti, 31 ianuarie, de Consiliul General al Capitalei. Este vorba despre spatiul public situat la intersectia dintre Piata George Enescu, strada Episcopiei si strada Benjamin Franklin.…

- Cariera sa editoriala a inceput in anul 1904, cand a debutat la revista "Luceafarul" In anul 1932 a primit Premiul National pentru Literatura, iar la 31 mai 1948 a devenit membru titular al Academiei Romane Victor Eftimiu a venit pe lume in anul 1889, la data de 24 ianuarie. Este originar din localitatea…

- Ioan Borcea a studiat in Franta, la Universitatea din Sorbona El devenea membru corespondent al Academiei Romane in anul 1919, iar 16 ani mai tarziu, membru fondator al Academiei de Stiinte din Romania si al unor societati de stiinte din tara si strainatate De numele sau se leaga si infiintarea Statiunii…

- Regina a ramas cunoscuta in istorie ca fiind o patroana a artelor, fondatoare a unor institutii caritabile, poeta, eseista si scriitoare A scris peste o mie de poezii, 90 de nuvele stranse in patru volume antologice, 30 de opere dramatice si patru romane Regina Elisabeta a murit pe 18 februarie 1916,…

- ”Maya Ruiz-Picasso a decedat impacata in aceasta dimineata inconjurata de familie, la varsta de 87 de ani”, precizeaza comunicatul, fara a oferi alte detalii, relateaza Agerpres.Nascuta pe 5 septembrie 1935, Maria de la Concepcion, supranumita Maya, este prima fiica a lui Pablo Picasso si a Mariei Therese…

- Filosoful Constantin Noica, membru post-mortem al Academiei Romane, s-a nascut la 12/25 iulie 1909, in localitatea Vitanesti, judetul Teleorman, relateaza Agerpres. A debutat in revista „Vlastarul”, in 1927, ca elev al liceului bucurestean „Spiru Haret”, conform biografiei de pe site-ul Librariei Humanitas.…