Stiri pe aceeasi tema

- Chișinaul imbraca straie de sarbatoare. Principalul pom de Craciun al tarii este amenajat in PMAN. „In curand ne vom bucura de atmosfera sarbatorilor de iarna”, a scris primarul Ion Ceban.

- FOTO VIDEO| Cetatea Alba Carolina imbraca haine de sarbatoare: Decorațiunile, pregatite pentru deschiderea Targului de Craciun. Cand va avea loc aprinderea iluminatului festiv FOTO VIDEO| Cetatea Alba Carolina imbraca haine de sarbatoare: Decorațiunile, pregatite pentru deschiderea Targului de Craciun.…

- De Sfantul Andrei, Bistrița s-a imbracat de sarbatoare. Sarcina de a aprinde luminițele a revenit unui baiețel care implinește 5 ani, in 5 decembrie. In aceasta seara, de Sfantul Andrei, orașul s-a imbracat de sarbatoare. Iluminatul festiv a fost pornit de un baiețel care implinește 5 ani tocmai in…

- De Sfantul Andrei, Bistrița s-a imbracat de sarbatoare. Sarcina de a aprinde luminițele a revenit unui baiețel care implinește 5 ani, in 5 decembrie. In aceasta seara, de Sfantul Andrei, orașul s-a imbracat de sarbatoare. Iluminatul festiv a fost pornit de un baiețel, care implinește 5 ani, tocmai in…

- Udatul:Un obicei popular in aceasta zi este "udatul," care consta in stropirea cu apa a persoanelor, animalelor și a caselor. Tradiția are o semnificație purificatoare și de purificare a spiritului pentru a aduce noroc și protecție impotriva forțelor rele. Oamenii obișnuiesc sa foloseasca apa din fantani…

- La Orhei, pregatirile pentru amenajarea celui mai inalt pom de Craciun din țara sunt in toi. Și in acest an, administrația locala, alaturi de echipa lui Ilan Șor, muncesc asiduu pentru a crea o atmosfera spectaculoasa, iar locuitorii municipiului sa se bucure din plin de titlul de capitala a sarbatorilor…

- Nu a venit bine luna octombrie ca la Craiova a inceput impodobirea orasului pentru sarbatorile de iarna. Primarul a dezvaluit craiovenilor ce vor vedea la Targul de Craciun, a indemnat turistii sa isi faca rezervari la hoteluri pentru a vizita orasul si a publicat o fotografie cu bradul care va fi montat…