- Astazi, 27 noiembrie 2021, in județul Alba au fost raportate 47 noi cazuri de imbolnavire cu COVID-19, potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica. De la inceputul pandemiei, in județul Alba, 33.663 de persoane au fost confirmate pozitiv. Dintre acestea 31.628 de persoane au…

- OFICIAL| 47 de noi INFECTARI cu COVID-19 și 12 decese, in ultimele 24 de ore. Incidența actualizata și cazurile active pe localitați OFICIAL| 47 de noi INFECTARI cu COVID-19 și 12 decese, in ultimele 24 de ore. Incidența actualizata și cazurile active pe localitați La nivelul județului Alba, sambata,…

- Date statistice COVID-19 din 17.11.2021: – Total persoane confirmate: 33127 – Cazuri noi in ultimele 24 h: 88 – Total persoane vindecate: 30102 – Total decese: 1024 – Decese in ultimele 24 h: 4 (1. Femeie, 66 de ani, din Vidra; 2. Barbat, 70 de ani, din Alba Iulia; 3. Femeie, 57 de ani, din Aiud; 4.…

- Date statistice COVID-19 din 13.11.2021: – Total persoane confirmate: 32872 – Cazuri noi in ultimele 24 h: 90 – Total persoane vindecate: 29190 – Total decese: 1004 – Decese in ultimele 24 h: 5 (1. Barbat, 69 de ani, din Lupsa; 2. Femeie, 55 de ani, din Aiud; 3. Barbat, 65 de ani, din Lopadea Noua;…

- Date statistice COVID-19 din 10.11.2021: – Total persoane confirmate: 32517 – Cazuri noi in ultimele 24 h: 154 – Total persoane vindecate: 28601 – Total decese: 982 – Decese in ultimele 24 h: 11 (1. Femeie, 71 de ani, din Unirea; 2. Femeie, 87 de ani, din Alba Iulia; 3. Femeie, 72 de ani, din Alba…

- Date statistice COVID-19 din 05.11.2021: – Total persoane confirmate: 31835 – Cazuri noi in ultimele 24 h: 167 – Total persoane vindecate: 27277 – Total decese: 942 – Decese in ultimele 24 h: 9 (1. Femeie, 75 de ani, din Blandiana; 2. Barbat, 81 ani, din Zlatna; 3. Barbat, 71 ani, Bucerdea Vinoasa;…

- TRAGEDIE inimaginabila in județul ALBA: COVID-ul rapește o parte din noi și din comunitate. 76 persoane au decedat in ultima saptamana TRAGEDIE inimaginabila in județul ALBA: COVID-ul rapește o parte din noi și din comunitate. 76 persoane au decedat in ultima saptamana Necruțatorul virus COVID rapește…

- Date statistice COVID-19 din 26.10.2021: – Total persoane confirmate: 29566 – Cazuri noi in ultimele 24 h: 252 – Total persoane vindecate: 24840 – Total decese: 852 – Decese in ultimele 24 h: 12 (1. Femeie, 69 de ani, din Sasciori, vaccinata; 2. Femeie, 62 de ani, din Cugir, nevaccinata; 3. Femeie,…