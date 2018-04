Stiri pe aceeasi tema

- Peste 70 de familii au primit locuinte sociale in cele doua blocuri construite intr-un cartier din Deva. Deocamdata, locatarii nu beneficiaza de contorizarea individuala a consumului de energie electrica.

- O femeie care s-a luptat ani multi cu acneea severa, si-a vazut pielea curata facand o simpla schimbare – dieta. Amy Saunders, in varsta de 27 de ani, a luptat cu acesta problema aproximativ 15 ani, folosind tot felul de tratamente cu hormoni, medicamente dar, a reusit sa scape de acnne printr-o metoda…

- Secretarul general adjunct al PNL Cristi Barbu: “E o decizie corecta. Era de asteptat ca va fi achitat” in Politic / Presedintele PNL, Ludovic Orban, a fost achitat definitiv de Inalta Curte de Casatie si Justitie, luni, 5 martie, in dosarul in care a fost judecat pentru savarsirea infractiunii…

- Conflictul de ieri dimineata de la Jilt Nord acolo unde angajatii carierei au refuzat sa mai intre in schimb a fost inchis dupa ce acestora li s-a explicat ca nu vor pierde nimic la salarii. Angajatii se asteptau sa primeasca doi fluturasi de salarii astfel incat sa vada care vor fi…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat, vineri, ca pentru personalul MApN salariile vor creste cu aproximativ 3% ca urmare a aplicarii legii salarizarii. "La nivelul MApN, salariul se plateste in data de 15 a fiecarei luni. La acest moment, toate unitatile militare fac state…

- Simona Halep s-a intors acasa dupa turneul de la Melbourne. Au fost doua saptamani de meciuri extenuante, care au ținut cu sufletul al gura romanii de pretutindeni și fanii din intreaga lume.

- Daca nu știi foarte multe lucruri despre Amazon.com, iți spunem ca aceasta platforma este cel mai mare magazin online din lume. Pe aceasta platforma se deschid afaceri de succes. 200.000 de vanzatori (dintre ei poți face și tu parte) și peste 306 milioane de cumparatori din SUA acceseaza acest magazin.…