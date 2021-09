11septembrie FBI a declasificat un document la ordinul lui Biden

Stiri pe aceeasi tema

- Biroul Federal de Investigatii al SUA a declasificat, sambata noapte, in urma presiunilor facute de rudele victimelor, un document care face parte din ancheta sa privind posibila implicare a guvernului saudit in atacurile teroriste de la 11 septembrie 2001. DOCUMENTUL poate fi citit AICI…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii i-a transmis sambata un mesaj presedintelui american Joe Biden in care afirma ca rugaciunile ei se indreapta catre victimele si supravietuitorii atacurilor teroriste din 11 septembrie 2001 din Statele Unite, relateaza Reuters si dpa. "Gandurile si rugaciunile…

- Presedintele american, Joe Biden, a promis miercuri ca va apara dreptul femeilor de a avorta, si a criticat cu putere o lege extrem de restrictiva intrata in vigoare in Texas la miezul noptii, transmit AFP si Reuters. 'Aceasta lege radicala este o incalcare flagranta a dreptului constitutional…

- Pe Internet a aparut un nou videoclip in care un elicopter american Black Hawk poate fi vazut zburand deasupra provinciei Kandaha, cu un corp uman care atarna de o franghie. Mai mulți jurnaliști au distribuit videoclipul pe Twitter susținand ca talibanii ar fi ucis un barbat pe care apoi l-au spanzurat…

- Biroul Federal de Investigatii (FBI) a gasit dovezi insuficiente ca atacul din 6 ianuarie de la Capitoliu a fost rezultatul unui complot organizat pentru a rasturna rezultatul alegerilor prezidentiale, informeaza Reuters care citeaza mai multe surse. Desi oficialii federali au arestat peste…

- Presedintele american Joe Biden a decis sa aloce pana la 500 de milioane de dolari pentru a ajuta refugiatii si migrantii afgani. Victimele conflictului si alte persoane expuse riscurilor ca rezultat al situatiei din Afganistan vor primi bani din Fondul de urgenta pentru asistenta pentru refugiati si…

- Pentagonul a autorizat desfasurarea altor 1.000 de soldati, in plus fata de cei 5.000 anuntati anterior, pentru a ajuta la evacuarea civililor din Kabul, a declarat duminica un oficial american, informeaza Reuters, conform AGERPRES. Oficialul american, care a facut aceste declaratii sub conditia…