1,19 in etilotest. Fost politist local gasit rupt de beat la volan ziua in amiaza mare

- Un barbat de 70 de ani din Cluj-Napoca este cercetat dupa ce a fost depistat de polițiștii clujeni in timp ce se deplasa cu autoturismul prin oraș, aflandu-se sub influența bauturilor alcoolice.Polițiștii din cadrul Secției 2 Poliției Cluj-Napoca au depistat, marți, 22 februarie, seara, un conducator…

- Doi tineri din comuna Zagra s-au ales cu dosar penal, dupa ce polițiștii de la Ordine Publica din Bistrița au gasit asupra lor trei pliculețe cu substanțe psihoactive. In dupa-masa de ieri, 15 februarie, in cadrul activitaților preventive și de patrulare desfașurate, polițiștii Biroul de Ordine Publica…

- O soferita octogenara a lovit in plin cu masina un barbat care traversa strada Coloman Walish. Accidentul a avut loc miercuri la pranz, la una din trecerile de pietoni din zona Parcului George Enescu. Politistii sustin ca femeia in varsta de 85 de ani este cercetata penal si a ramas fara permisul de…

- Polițiștii mureșeni au depistat pe raza municipiului Targu-Mureș, ieri noapte, un șofer ce conducea un autoturism cu o viteza de peste 190 de km/h, a anunțat marți, 21 decembrie, Biroul de presa al Inspectoratului de Poliție Județean Mureș."Tanarul, in varsta de 22 de ani, a fost depistat de politisti…

- „Petrecareț” din ALBA IULIA, in varsta de 65 de ani, depistat de polițiști baut la volan ziua in amiaza mare. Ce indica aparatul etilotest „Petrecareț” din ALBA IULIA, in varsta de 65 de ani, depistat de polițiști baut la volan ziua in amiaza mare. Ce indica aparatul etilotest La data de 18 decembrie…

- Fiul primarului din Balint a fost prins in timp ce conducea drogat. Barbatul in varsta de 32 de ani a fost oprit de un echipaj de la Biroul de Ordine Publica, luni dimineata, pentru un control de rutina, pe strada Episcop Ioan Balan din Lugoj. Dupa ce i-au verificat documentele, politistii i-au cerut…

- Tanar de 23 de ani depistat de polițiști baut la volan pe o strada din Alba Iulia. Ce indica aparatul etilotest Tanar de 23 de ani depistat de polițiști baut la volan pe o strada din Alba Iulia. Ce indica aparatul etilotest La data de 12 decembrie 2021, in jurul orei 03.10, polițiștii Biroului de Ordine…

- Alcoolemie de „campion”: Polițiștii l-au „mirosit” pe un barbat din Sebeș, la volan, dupa mai multe paharele. Ce indica aparatul etilotest Alcoolemie de „campion”: Polițiștii l-au „mirosit” pe un barbat din Sebeș, la volan, dupa mai multe paharele. Ce indica aparatul etilotest La data de 26 noiembrie…