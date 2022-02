Primaria Craiova a reluat licitația pentru modernizarea depoului de tramvaie, un obiectiv trasat inca din decembrie 2019, cand a fost semnat contractul de finanțare europeana. Municipalitatea are la dispoziție nu mai puțin de 11,8 milioane de euro pentru reabilitarea cladirilor existente in incinta depoului și dotarea cu echipamente și utilaje specifice activitații de intreținere și reparații tramvaie. De asemenea, se are in vedere și modernizarea rețelei de contact, a caii de rulare și a echipamentelor de cale din incinta depoului. Un „proiect destul de complex, care va rezolva problema intreținerii…