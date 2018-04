118 controale ITM în judeţ în luna martie. 22 au fost în zona Carei In cursul lunii martie 2018 inspectorii de munca din cadrul I.T.M. Satu Mare au efectuat 196 controale, din care 118 controale in domeniul relațiilor de munca (RM) și 78 controale in domeniul securitații și sanatații in munca (SSM), fiind constatate 249 deficiențe pentru inlaturarea carora s-au dispus in anexele proceselor verbale de control un numar 249 masuri. I. Cu ocazia celor 118 de controale in domeniul relatiilor de munca efectuate in luna martie 2018 s-au aplicat in total 54 de sanctiuni, din care 6 amenzi contraventionale, in valoare totala de 81.600 lei, si s-au dispus de catre inspectorii… Citeste articolul mai departe pe buletindecarei.ro…

