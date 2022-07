Stiri pe aceeasi tema

Politia de Frontiera anunta ca 9.856 de cetateni ucraineni au intrat duminica in Romania, in scadere cu 3,9 % fata de ziua precedenta, potrivit news.ro.

Politia de Frontiera a anuntat ca 8.195 de cetateni ucraineni au intrat in Romania vineri, numarul fiind in scadere cu 1,6% fata de ziua precedenta, anunța news.ro.

Politia de Frontiera anunta ca 10.331 de cetateni ucraineni au intrat miercuri in Romania, in scadere cu 12,9 % fata de ziua precedenta, potrivit news.ro.

Politia de Frontiera anunta ca 7.236 de cetateni ucraineni au intrat vineri in Romania, in scadere cu 12,4% fata de ziua precedenta, conform news.ro.

Politia de Frontiera a anuntat, vineri, ca 8.590 de cetateni ucraineni au intrat in Romania joi, in scadere cu 0,5% fata de ziua precedenta, conform news.ro.

Politia de Frontiera a anuntat sambata ca 6.743 de cetateni ucraineni au intrat in Romania vineri, in scadere cu 11,3% fata de ziua precedenta.

Politia de Frontiera a anuntat luni ca 6.750 de cetateni ucraineni au intrat in Romania duminica, in scadere cu 21,9 % fata de ziua precedenta.

Politia de Frontiera a anuntat, joi, ca 9.385 de cetateni ucraineni au intrat in Romania miercuri, numarul fiind in usoara scadere, cu 0,4%, fata de ziua precedenta, potrivit news.ro.