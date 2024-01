11 vietnamezi, călăuziți de doi conaționali, opriți din drumul ilegal spre Spațiul Schengen Politistii de frontiera satmareni au depistat 11 cetațeni din Vietnam, care intenționau sa treaca ilegal frontiera din Romania in Ungaria, cu scopul de a ajunge in Austria. Grupul a fost calauzit de alți doi vietnamezi, care au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, fiind cercetați pentru trafic de migranți In noaptea de 18 spre […] Source Citeste articolul mai departe pe emaramures.ro…

Sursa articol si foto: emaramures.ro

