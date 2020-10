11 sfaturi pentru calmarea durerilor de stomac Durerile de stomac apar, deseori, insotite de balonare, reflux gastroesofagian, flatulenta, constipatie, diaree sau greata. Cauzele durerilor de stomac sunt variabile, printre acestea numarandu-se mancatul excesiv, intoleranta la lactoza, intoleranta la gluten, gastrita, ulcerul gastric, indigestia, calculii biliari si sarcina (vezi cauzele durerilor de stomac in timpul sarcinii). Daca simptomele sunt severe sau daca apar frecvent, este important sa mergi la un consult medical.



Dieta si eventual medicatia unor boli sunt importante in ceea ce priveste preventia simptomelor digestive.… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

