11 septembrie, atentatele care au schimbat lumea

- Novak Djokovic (33 de ani), principalul favorit al turneului de la New York, a fost DESCALIFICAT de la US Open pentru un gest nesportiv, iar reacțiile au inceput sa curga rapid. In meciul din turul III disputat contra ibericului Pablo Carreno Busta, la scorul de 5-5, Novak Djokovic a aruncat nervos…

- Novak Djokovic, principalul favorit al turneului de la New York, a fost DESCALIFICAT de la US Open pentru un gest nesportiv. In meciul din turul III disputat contra ibericului Pablo Carreno Busta, la scorul de 5-5, Novak Djokovic a aruncat nervos o minge spre linia de fund. Mingea a lovit unul dintre…

- Cazul controversatului minterlop decedat in dimineața zilei de marți 4 august, scoate la iveala o adevarata increngatura și legaturi la nivel inalt intre clanul ”Duduienilor” și oficiali importanți din cadrul Poliției și a serviciilor implicate in ancheta acestui caz. De ce și-a schimbat Emi Pian numele…

- "Bill” English a dezvoltat dispozitivul impreuna cu Douglas Englebart, pe cand cei doi lucrau la Stanford Research Institute (acum SRI International). Deși Englebart a fost creditat de multe ori singur pentru invenție, English este cel care a reușit sa puna toate ideile partenerului sau vizionar…

- Designerii sunt celebritațile industriei modei. Aceștia iși canalizeaza viziunile in linii complexe, readuc la viața idei vechi și construiesc branduri. De la Jeanne Lanvin, care și-a inceput imperiul ca antreprenoare inainte de secolul al XIX-lea, pana la moderna Rei Kawakubo, ale carei creații se…

- Emoționanta ceremonie, astazi, la Casa Costumului Popular din Salva. Prieteni, profesori, politicieni și localnici au asistat la decernarea titlurilor de Cetațean de Onoare unor personalitați de seama ale comunitații: Virginia Linul, preotul Maxim Morariu și profesorul Ioan Morariu. Festivitatea a inceput…

- Umorul a fost marele numitor comun al romanilor in timpul starii de urgenta si a carantinei si a functionat asa cum se intampla de obicei: ca un medicament.Libertatea a vorbit cu trei comedianti si umoristi pentru a afla cum au vazut ei ce s-a intamplat in ultimele luni in lume, cum ne-au salvat glumele,…