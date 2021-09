11 septembrie 2001 | Momente de reculegere în întreg oraşul New York (VIDEO) Pe 11 septembrie 2001, in urma cu 20 de ani, are loc cel mai tragic atentat terorist din istorie. Americanii țin momente de reculegere in intreg orasul New York. Primul moment de reculegere a fost tinut sambata, la ora locala 08:46, in memoria victimelor atacurilor teroriste din urma cu 20 de ani. La memorialul creat pe locul fostelor cladiri World Trade Center se afla si cuplul prezidential Biden, fostii presedinti Bill Clinton si Barack Obama si alti politicieni. La ora 08:46, pe 11 septembrie 2001 primul avion a lovit World Trade Center. Momentul de reculegere este urmat de citirea numelor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Regina Elizabeth II a Marii Britanii i-a trimis sambata presedintelui american Joe Biden, dupa 20 de ani de la seria de atacuri teroriste care a lovit SUA, un mesaj in care a spus ca gandurile si rugaciunile ei sunt indreptate catre victimele, supravietuitorii si familiile lor. In total, pe 11 septembrie…

- Primul moment de reculegere in intreg orasul New York a fost tinut sambata, in memoria victimelor atacurilor teroriste din urma cu 20 de ani, la ora locala 08:46. La memorialul creat pe locul fostelor cladiri World Trade Center se afla si cuplul prezidential Biden, fostii presedinti Bill Clinton si…

- Se implinesc 20 de ani de la atentatele teroriste din 11 septembrie 2001, care au lasat aproape 3.000 de morți in New York, Washington, DC și Shanksville, Pennsylvania. Iata cum a aratat cea mai neagra zi din istoria Statelor Unite. Cea mai neagra zi din istoria Statelor Unite Pe data de 11 septembrie…

- Președintele Klaus Iohannis a transmis o scrisoare președintelui Statelor Unite ale Americii, Joseph R. Biden, cu ocazia comemorarii a 20 de ani de la atentatele din 11 septembrie 2001. „Stimate domnule Președinte, Astazi, la 20 de ani de la teribilele atacuri din 11 septembrie 2001, gandurile noastre…

- Președintele Klaus Iohannis a transmis o scrisoare președintelui Statelor Unite ale Americii, Joseph R. Biden, la comemorarea a 20 de ani de la atentatele din 11 septembrie 2001. „Stimate domnule Președinte, Astazi, la 20 de ani de la teribilele atacuri din 11 septembrie 2001, gandurile noastre se indreapta…

- Presedintele SUA Joe Biden va vizita sambata 11 septembrie cele trei locuri emblematice ale atentatelor care au avut loc in urma cu 20 de ani: New York, Pennsylvania (est) si Pentagonul, a anuntat sambata Casa Alba, relateaza AFP. Potrivit unui comunicat, presedintele american si sotia sa…

- ​Presedintele SUA Joe Biden va vizita sâmbata 11 septembrie cele trei locuri emblematice ale atentatelor care au avut loc în urma cu 20 de ani: New York, Pennsylvania (est) si Pentagonul, a anuntat sâmbata Casa Alba. Potrivit unui comunicat, presedintele american si sotia sa…

- Presedintele SUA Joe Biden va vizita sambata 11 septembrie cele trei locuri emblematice ale atentatelor care au avut loc in urma cu 20 de ani: New York, Pennsylvania (est) si Pentagonul, a anuntat sambata Casa Alba, relateaza AFP. Potrivit unui comunicat, presedintele american si sotia…