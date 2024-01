Uita de celebrele și luxoasele orașe New York și San Francisco. Cu un echilibru perfect intre incasari și cheltuieli, Money Under 30 a realizat un top al celor mai bune orașe din America in care poți trai visul american, chiar și atunci cand ești tanar, singur și ai un buget mic. 11. Omaha, Nebraska Costul vieții: cu 4% sub media naționala Chiria medie: 948 USD pe luna Salariul mediu: 34.449 USD pe an Raport chirie/venit: 33,02% Fara partener/necasatoriți: 31,20% Clasamentul de recreere: Nr. 6 din 11 Numarul de locuitori: 487.300. Daca ești in cautarea unui oraș care sa aiba totul, nu cauta mai…