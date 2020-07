11 noi cazuri de coronavirus în Mureș Pana astazi, in județul Mureș au fost confirmate 762 cazuri de persoane infectate cu virusul COVID-19 (coronavirus). Sunt și 33 de noi suspiciuni de infecție, potrivit datelor DSP Mureș. Pana la aceasta data, 668 persoane au fost declarate vindecate și externate. Numarul persoanelor diagnosticate cu COVID-19 care au decedat se ridica la 69 in Mureș. […] Sursa articolului: 11 noi cazuri de... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pana duminica, 28 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 26.313 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID -19), iar dintre persoanele confirmate pozitiv, 18.814 au fost declarate vindecate și externate. ”Pana astazi, 1.612 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au…

- Pana astazi, in județ au fost confirmate 728 cazuri de COVID – 19. Un numar de 47 de persoane sunt internate cu suspiciune de infecție cu virusul Covid-19, iar 67 au decedat in spitalele din Mureș. De asemenea, pana la aceasta data, 644 persoane au fost declarate vindecate și externate, anunța DSP Mureș.…

- Pana astazi, in județul Mureș au fost confirmate 722 cazuri de persoane infectate cu COVID–19. De asemenea, 624 persoane au fost declarate vindecate și externate, iar 67 de persoane au decedat in spitalele din județul Mureș. In acest moment, 68 de persoane sunt internate cu suspiciune de infecție cu…

- Autoritațile au confirmat in total 700 cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre acestea 607 persoane au fost declarate vindecate și externate. Pana acum, 66 de persoane diagnosticate cu COVID-19 au decedat. 30 de persoane sunt internate cu suspiciune de infecție cu virusul…

- Pana astazi, 7 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 20.479 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID–19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 14.638 au fost declarate vindecate și externate. De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica, au fost…

- Pana astazi, in județul Mureș au fost confirmate 602 cazuri de persoane infectate cu COVID. De asemenea, pana astazi, 330 de persoane au fost declarate vindecate și externate, iar 56 de persoane diagnosticate cu infecție cu coronavirus au decedat. In spitalele din județ sunt internate 38 de persoane…

- Pana astazi, 3 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 13.163 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID-19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 4.869 au fost declarate vindecate și externate. Numarul de cazuri confirmate, pe județe, potrivit raportarii Institutului Național…

- Pe modelul catorva primari din județul Mureș, prea puțini din pacate, edilul din Ibanești, Dan Vasile Dumitru, a anunțat astazi, in mod transparent, situația comunei in ceea ce privește pandemia de Coronavirus. Chiar daca anunțul nu este unul sensibil, care sa reflecte cazuri confirmate, il redam integral…