11 martie 2011: 11 ani de la catastrofa de la Fukushima Pentru prima data, Japonia a renunțat la ceremonia naționala in memoria celor aproximativ 18.500 de morți sau disparuți in tripla catastrofa de la 11 martie 2011: seism de 9 grade pe scara Richter, tsunami și explozia de la centrala nucleara Fukushima Daiichi. Subiectul este abordat de agențiile internaționale de presa. Decizia de a renunța la ceremonii a fost luata anul trecut, cand s-a implinit un deceniu de la drama de la Fukushima. Totuși, azi, la 14:46 (05:46 GHT), ora cand in urma cu unsprezece ani s-a declanșat catastrofa, japonezii au ținut un minut de reculegere. Catastrofa de la centrala… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

