Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie a prelungit, miercuri seara, avertizarea cod galben de vreme rea din Dobroga, sud-estul Munteniei și sud-estul Moldovei, pana joi, la ora 10. Este vorba de județele Galați, Braila, Ialomița, Calarași, Tulcea și Constanța.

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis alerta meteo COD GALBEN de ninsori viscolite in sud-estul tarii. In intervalul 26 ianuarie, ora 23:00 – 27 ianuarie, ora 23:00 sunt asteptate ninsori insemnate cantitativ in jumatatea de sud-est și viscolite in Dobrogea, estul Munteniei și sud-estul Moldovei.…

- Duminica, 24 ianuarie 2021, se implinesc 162 de ani de la Unirea Principatelor Romane (24 ianuarie 1859), moment esențial din istoria poporului roman, ideal istoric incununat la Bucuresti de Adunarea Electiva a Munteniei prin alegerea Domnitorului Alexandru Ioan Cuza al Moldovei și ca Domnitor al…

- Duminica, 24 ianuarie 2021, se implinesc 162 de ani de la Unirea Principatelor Romane (24 ianuarie 1859), moment esențial din istoria poporului roman, ideal istoric incununat la Bucuresti de Adunarea Electiva a Munteniei prin alegerea Domnitorului Alexandru Ioan Cuza al Moldovei și ca Domnitor al Tarii…

- Duminica, 24 ianuarie 2021, se implinesc 162 de ani de la Unirea Principatelor Romane (24 ianuarie 1859), moment esențial din istoria poporului roman, ideal istoric incununat la Bucuresti de Adunarea Electiva a Munteniei prin alegerea Domnitorului Alexandru Ioan Cuza al Moldovei și ca Domnitor al…

- Meteorologii au emis o avertizare Cod galben de ninsori abundente, vant puternic si viscol, in Carpatii Meridionali si de Curbura, incepand de miercuri seara si pana vineri dupa-amiaza. In sudul Banatului, nordul Olteniei si al Munteniei, sud-estul Moldovei sunt prognozate ploi insemnate cantitativ.…

- Meteorologii au anunțat ca astazi, de Ziua Romaniei, vremea se va mentine rece. Cerul va fi variabil in regiunile vestice, nord-vestice, centrale si la munte si partial noros in restul teritoriului. In Dobrogea, estul extrem al Munteniei si sud-estul Moldovei, in prima parte a zilei vor predomina ninsorile,…

- Meteorologii au emis o avertizare cod galben de ninsori pentru sudul și estul Munteniei și pentru cea mai mare parte a Dobrogei, care intra in vigoare luni, la ora 5.00. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie ( ANM ), de luni, de la ora 05.00 pana luni, la ora 20.00, in sudul și estul Munteniei…