11 dintre spectatorii de la meciul SSC Farul - Progresul 1944 Spartac, fotbalisti intr-un amical surpriza!

- Interesul in randul suporterilor constanteni pentru meciul de fotbal de sambata, SSC Farul Progresul 1944 Spartac, este unul crescut.Biletele de intrare la partida s au pus in vanzare astazi, iar, potrivit lui Georges Muzaca, ofiterul de relatii publice al SSC Farul, "in trei ore, s au dat 1.700 de…

- Mai sunt trei zile pana la cel mai important meci sustinut de SSC Farul Constanta in seria secunda a Ligii a 3 a de fotbal, pe teren propriu, cu Progresul 1944 Spartac. Marele derby al promovarii, dintre ocupantele primelor doua locuri, se va disputa pe stadionul "Farulldquo; din Constanta, sambata,…

- Romanian Snooker Masters a debutat, miercuri, la Circul Metropolitan Bucuresti, insa prima zi nu a fost de bun augur pentru favoriti. Numarul unu mondial, Mark Selby, a fost invins, tarziu in noapte, de chinezul Liang Wenbo, dupa o prestatie pe care 'Bufonul' va dori sa o uite cat mai repede. Nici…

- LPF a anunțat cand se va disputa partida din Derby de Romania dintre Dinamo și FCSB, din etapa cu numarul 25 a Ligii 1. Meciul va fi duminica, 18 februarie, de la ora 20:45 și se va disputa pe Arena Naționala, Dinamo fiind echipa gazda pentru acest joc. ...